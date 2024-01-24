Всего предложений по посуточной аренде жилья в Тухле всего пять. Именно это жилье станет хорошим местом отдыха семьи или маленькой компании. Стоимость аренды жилья за сутки составляет 1500 гривен, но цену еще можно обсудить, о чем отметили в объявлении на OLX, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание От чего зависит стоимость квадратного метра в новостройке

Прекрасный домик для отдыха в горах

Домик небольшого размера, его площадь составляет 50 квадратных метров. Внутри есть одна спальня, санузел и кухня-студия, где владельцы обустроили дополнительное двуспальное место. Само помещение очень уютное, с интерьером в тёплых тонах. Также есть большой балкон с зоной для обеда, где можно любоваться прекрасными видами на горы и реку.

Простой современный дизайн / Фото OLX

Автор объявления отметил, что это "место, где можно отдохнуть и набраться сил". На территории домика расположена беседка с мангалом и карпатский чан. В теплое время можно отдыхать в бассейне под открытым небом, а дети могут вести время на батуте и качели.

Дом сдают полностью меблированным и с необходимой бытовой техникой. Он расположен в 7 километрах от Славского.

Аренда жилья посуточно в популярных локациях для лыжного катания.

Самые популярные для лыжного катания в Украине есть пять локаций. Вот сколько в среднем стоит арендовать там жилье (цена в сутки):

Славское, Львовская область - 1 982 гривны (112 объявлений на рынке посуточной аренды);

Поляница, Ивано-Франковская область – 5 405 гривен (87 объявлений);

Мигово, Черновицкая область – 3 752 гривны (31 объявление);

Пилипец, Закарпатская область – 2 100 гривен (12 объявлений);

Вышка, Закарпатская область – 1 167 гривен (12 объявлений).

Чаще всего для аренды отдыхающие выбирают однокомнатные помещения, поэтому цены указаны именно за этот тип жилья.