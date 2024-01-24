Відпочинок у горах: скільки коштує оренда будинку з чаном неподалік від Славського
У карпатському селі Тухля, що неподалік від Славського, здають в оренду будинок із чаном. Це найбюдженіший варіант житла в цьому населеном пункті, яке можна винайняти подобово.
Загалом пропозицій щодо подобової оренди житла в Тухлі є лише п'ять. Саме це житло стане гарним місцем для відпочинку сім'ї чи маленької компанії. Вартість оренди житла за добу становить 1 500 гривень, але ціну ще можна обговорити, про що зазначили в оголошенні на OLX, повідомляє 24 Канал.
Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові
Чудовий будиночок для відпочинку в горах
Будиночок невеликого розміру, його площа становить 50 метрів квадратних. Всередині є одна спальня, санвузол та кухня-студія, де власники облаштували додаткове двоспальне місце. Саме помешкання дуже затишне, з інтер'єром у теплих тонах. Також є великий балкон із зоною для обіду, де можна милуватися чудовими краєвидами на гори та річку.
Простий сучасний дизайн / Фото OLX
Автор оголошення зазначив, що це "місце, де можна відпочити і набратись сил". На території будиночка розташована альтанка з мангалом і карпатський чан. У теплу пору можна відпочивати в басейні просто неба, а діти можуть поводити час на батуті та гойдалці.
Будинок здають повністю мебльованим та з необхідною побутовою технікою. Він розташований за 7 кілометрів від Славського.
Подобова оренда житла в популярних локаціях для лижного катання
Найпопулярнішими для лижного катання в Україні є п'ять локацій. Ось скільки в середньому коштує орендувати там житло (ціна за добу):
- Славське, Львівська область – 1 982 гривні (112 оголошень на ринку подобової оренди);
- Поляниця, Івано-Франківська область – 5 405 гривень (87 оголошень);
- Мігово, Чернівецька область – 3 752 гривні (31 оголошення);
- Пилипець, Закарпатська область – 2 100 гривень (12 оголошень);
- Вишка, Закарпатська область – 1 167 гривень (12 оголошень).
Найчастіше для оренди відпочивальники обирають саме однокімнатні помешкання, тому ціни вказані саме за цей тип житла.