Подарунок синові: на Полтавщині чоловік незаконно звів будинок на березі річки

На Полтавщині чоловік сам знайшов собі ділянку на березі річки Сула. Він намагався привласнити її, збудувавши там житло.

Справа дійшла до суду й нещодавно місцеве районне відділення винесло вирок чоловікові. Про це стало відомо з рішення, яке опублікували 4 липня.

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Чоловік незаконно побудував житло на ділянці біля річки

Обвинувачений самовільно зайняв ділянку площею 1 тисячі 629 квадратних метрів у селі Лука Миргородського району. З травня по жовтень 2022 року там звели будинок, окремий туалет, альтанку, кам'яний мангал і огорожу.

Чоловік не мав дозвільних документів ані на володіння земельною ділянкою, ані на зведення споруди та будівлі. Згідно з даними, будівництво завдало "шкоди державі порушенням природоохоронного законодавства" в розмірі на понад 12 тисяч гривень.

Про своє рішення чоловік розповів сам і визнав провину, аргументуючи все тим, що хотів зробити синові подарунок.

За рішенням суду, чоловік має сплатити штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 17 тисяч гривень, та компенсувати витрати на проведення експертиз в розмірі 3 432 гривень.

Приїхав на свою ділянку – побачив чужий будинок

Цікавий випадок щодо незаконно будівництва стався в Коннектикуті. Чоловік придбав ділянку ще в 1991 році, але ніколи там нічого не робив. Цього року він вирішив оглянути територію і поїхав на Батьківщину.

Коли американець прибув на місце, то побачив нам новозбудоване житло. Як з'ясувалося, шахраї підробили документи на володіння ділянкою і продали її будівельній компанії. Забудовник сказав, що про махінацію не здогадувався. Тепер чоловік чекає на компенсацію в розмірі до 2 мільйонів доларів.