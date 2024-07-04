Емма Міз показала в соцмережах свій маленький будинок на колесах і все, що вона змогла вмістити в нього. На перший погляд, вагончик здається дуже маленьким, допоки не зазирнути всередину.

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Жінка купила трейлер і витрачає набагато менше

Трейлер Емми від польської компанії, модель називається Niewiadów. Він має крихітні 4,5 метри в ширину та 2 метри в довжину.

Наш караван невеликий, але ідеально облаштований,

– написала жінка в описі до відео.

Для інтерʼєру жінка обрала вдалі кольори – теплі жовті та помаранчеві, щоб додати відчуття затишку.

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З одного боку фургона є маленьке односпальне ліжко, а з протилежного — невелике двоспальне. Між ліжками є крихітна кухонна зона з раковиною, маленькою плитою та мініхолодильником. Біля дверей стоїть маленька шафа для одягу та зберігання різних речей.

Та багато людей помітили, що їй бракує однієї життєво важливої ​​кімнати — ванної чи хоча б туалету. Та цей нюанс Емма не прокоментувала.