Дело дошло до суда и недавно местное районное отделение вынесло приговор мужчине. Об этом стало известно из решения, которое опубликовали 4 июля.

Интересно Женщина купила трейлер за 3,7 тысячи долларов и обустроила там жилье: что у нее получилось

Мужчина незаконно построил жилье на участке у реки

Обвиняемый самовольно занял участок площадью 1 тысячи 629 квадратных метров в селе Лука Миргородского района. С мая по октябрь 2022 года там возвели дом, отдельный туалет, беседку, каменный мангал и ограждение.

Мужчина не имел разрешительных документов ни на владение земельным участком, ни на возведение сооружения и здания. Согласно данным, строительство нанесло "ущерб государству нарушением природоохранного законодательства" в размере более 12 тысяч гривен.

О своем решении мужчина рассказал сам и признал вину, аргументируя все тем, что хотел сделать сыну подарок.

По решению суда, мужчина должен заплатить штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 17 тысяч гривен, и компенсировать расходы на проведение экспертиз в размере 3 432 гривен.

Приехал на свой участок – увидел чужой дом

Интересный случай относительно незаконно строительства произошел в Коннектикуте. Мужчина приобрел участок еще в 1991 году, но никогда там ничего не делал. В этом году он решил осмотреть территорию и поехал на Родину.

Когда американец прибыл на место, то увидел нам новое жилье. Как выяснилось, мошенники подделали документы на владение участком и продали его строительной компании. Застройщик сказал, что о махинации не догадывался. Теперь мужчина ждет компенсацию в размере до 2 миллионов долларов.