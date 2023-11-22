Будинок для відпочинку з двома спальнями та двома ванними кімнатами побудували в 1989 році. Його продають разом із двома гектарами лісистої землі за 500 тисяч доларів.

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Місце для натхнення

Цей будинок можна впевнено назвати місцем для натхнення. Для тих, хто любить бути на природі, – це найкращий варіант. Біля будинку до того ж є традиційний японський сад і джерельний ставок.

Це житло відкритого плану має високі стелі, нестендартні двері та вікна в стилі шьоджі. Спальні та ванні кімнати облаштовані на основному поверсі під мансардою. У дизайні використали дуже багато дерева, що ще більше нагадує про природу навколо.

Стриманий, але дуже затишний інтер'єр / Фото Realtor

"Автентичні двері та вікна шьоджі в поєднанні з безтурботним краєвидом на ставок справді роблять власність унікальним. Спочатку ставок був зариблений коі, але до нього добрались голодні ведмеді. Зараз це просто чиста природна водойма", – каже агент з лістингу Джоан Герлонг.

Кілька балконів і зон для відпочинку надворі дають можливість безтурботно насолоджуватися навколишнім лісом. Незважаючи на віддаленість будинку, він розташований лише за 40 хвилин від центру Грінвіла.