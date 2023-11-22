Дом отдыха с двумя спальнями и двумя ванными комнатами построили в 1989 году. Его продают вместе с двумя гектарами лесистой земли за 500 тысяч долларов.

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Место для вдохновения

Этот дом можно с уверенностью назвать местом для вдохновения. Для тех, кто любит быть на природе – это лучший вариант. У дома к тому же есть традиционный японский сад и родниковый пруд.

Это жилище открытого плана имеет высокие потолки, нестендартную дверь и окна в стиле шоджи. Спальни и ванные комнаты оборудованы на основном этаже под мансардой. В дизайне использовали очень много дерева, еще больше напоминающего о природе вокруг.

Сдержанный, но очень уютный интерьер / Фото Realtor

"Аутентичные двери и окна шоджи в сочетании с беззаботным видом на пруд действительно делают собственность уникальным. Сначала пруд был зарыбленный кои, но до него добрались голодные медведи. Сейчас это просто чистый природный водоем", – говорит агент по листингу Джоан Герлонг.

Несколько балконов и зон для отдыха на улице дают возможность беззаботно наслаждаться окружающим лесом. Несмотря на удаленность дома, он расположен всего в 40 минутах от центра Гринвилла.