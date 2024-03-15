Хоч фото не передають всю красу природи довкола будинку, але вони дають зрозуміти, що це місце особливе. Житло здають в оренду за 200 доларів на місяць із вказівкою, що ціна договірна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані оголошення з OLX.

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Затишний будинок на Закарпатті

Загальна площа житла становить 50 квадратних метрів. Хоч будинок розташований на горі, там є все необхідне для комфортного проживання. Автор оголошення каже, що помешкання розраховане на 2 – 3 осіб.

"Для людей, які люблять чисте повітря, гарний краєвид на гори, гриби та ягоди, пропоную проживання в комфортабельному будинку в селі Богдан Рахівського району Закарпатської області", – пише автор.

Ідеальне місце для проживання чи відпочинку / Фото OLX

Єдиний недолік – погана дорога до будинку, близько 2,5 кілометра. Проте людей, які хоч кілька разів відпочивали в горах, це не злякає.

Яку площу має найменша квартира в Києві

Згідно з даними оголошень OLX, найменшою за площею є однокімнатна квартира в Дніпровському районі. Її площа становить всього 10,6 метрів квадратних. Попри це, у помешканні є кухня, спальня і ванна кімната.

Житло рекламують як "готовий орендний бізнес", і коштує воно не так вже й дешево – 28,5 тисячі доларів. Погляньте, що всередині.