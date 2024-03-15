Хотя фото не передают всю красоту природы вокруг дома, но они дают понять, что это место особенное. Жилье сдают в аренду за 200 долларов в месяц с указанием, что цена договорная. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные объявления с OLX.

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Уютный дом на Закарпатье

Общая площадь жилья составляет 50 квадратных метров. Хотя дом расположен на горе, там есть все необходимое для комфортного проживания. Автор объявления говорит, что помещение рассчитано на 2 – 3 человек.

"Для людей, которые любят чистый воздух, красивый вид на горы, грибы и ягоды, предлагаю проживание в комфортабельном доме в селе Богдан Раховского района Закарпатской области", – пишет автор.

Идеальное место для проживания или отдыха / Фото OLX

Единственный недостаток – плохая дорога к дому, около 2,5 километра. Однако людей, которые хоть несколько раз отдыхали в горах, это не испугает.

Какую площадь имеет самая маленькая квартира в Киеве

Согласно данным объявлений OLX, наименьшей по площади является однокомнатная квартира в Днепровском районе. Ее площадь составляет всего 10,6 квадратных метров. Несмотря на это, в квартире есть кухня, спальня и ванная комната.

Жилье рекламируют как "готовый арендный бизнес", и стоит оно не так уж и дешево – 28,5 тысячи долларов. Посмотрите, что внутри.