Житло площею понад 430 квадратних метрів завершили будувати у 2017 році. Зараз він з'явився на ринку за 2 мільйони доларів.

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Інтер'єр, який ви ніде більше не побачите

"Коли ви заходите всередину, то просто захоплюєтесь майстерністю виготовлення та працею, яку доклали до будівництва цього будинку. Це майже як музей", – каже агент з лістингу Ренді МакКалістер.

Варто зазначити, що інтер'єр головного будинку не забезпечує особливої ​​приватності. Всередині є двері лише до ванних кімнат, всі інші приміщення – відкритого планування.

Барвистий інтер'єр з декором на кожному кроці / Фото Adam Miles

Будинок єдиний у своєму роді. У невеликому окрузі Серсі він є справжньою сенсацією. Окрім головного будинку, до власності належить ще гостьовий, а також велика будівля-розплідник собак. І це ще не все. Також "у комплекті" є будівля-майстерня або гараж та закрита кабіна для розваг просто неба.

До власності належить багато будівель / Фото Adam Miles

Нерухомість дуже приваблива не лише через грайливий інтер'єр головного будинку, а й через сільську місцевість та стиль. Якраз цього прагнуть багато покупців, які шукають житло за містом.

Будинок розташований на природі, його оточують пагорби. Агент з лістингу вважає, що житло найкраще використовувати як другий дім.