Жилье площадью более 430 квадратных метров завершили строительство в 2017 году. Сейчас он появился на рынке за 2 миллиона долларов.

Обратите внимание Инфраструктура и планирование: на что обратить внимание при покупке дома в новостройке

Интерьер, который вы нигде больше не увидите

"Когда вы заходите внутрь, то просто увлекаетесь мастерством изготовления и трудом, который приложили к строительству этого дома. Это почти как музей", – говорит агент по листингу Рэнди МакКалистер.

Стоит отметить, что интерьер главного дома не обеспечивает особой приватности. Внутри есть двери только в ванные комнаты, все остальные помещения – открытой планировки.

Красочный интерьер с декором на каждом шагу.

Дом единственный в своем роде. В небольшом округе Серси он настоящая сенсация. Кроме главного дома, к собственности принадлежит еще гостевой, а также большое здание-питомник собак. И это еще не всё. Также "в комплекте" есть здание-мастерская или гараж и закрытая кабина для развлечений под открытым небом.

К собственности принадлежит много построек / Фото Adam Miles

Недвижимость очень привлекательна не только из-за игривого интерьера главного дома, но и из-за сельской местности и стиля. Именно этого стремятся многие покупатели, которые ищут жилье за городом.

Дом расположен на природе, его окружают холмы. Агент по листингу считает, что жилье лучше использовать как второй дом.