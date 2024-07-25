Неймовірна краса: який вигляд має будинок із зеленим дахом у Пенсильванії
Джерело:Realtor
У містечку Карлайл є особливий будинок, вкритий землею. Зверху господарі зробили газон і посадили сукуленти, тому житло тепер має зелений дах.
Агенти кажуть, що хоч дах "живий", він не потребує косіння. Його слід буде лише прополювати. "Будьте готові зайнятися садівництвом", – пишуть місцеві рієлтори.
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Унікальний будинок із зеленим дахом
Екологічно чисте житло має площу 250 квадратних метрів. Всередині є три спальні, дві повноцінні ванні кімнати, кухня, домашній офіс і вітальня.
Дах вкритий метром ґрунту. Білий пінистий край є косметичним, але виконує важливі завдання – утримує покриття на місці та запобігає накопиченню бруду від ерозії.
Основна зона проживання – це кухня та вітальня, де є вікна. Тоді, далі внизу, у решті кімнат немає вікон,
– розповіла агентка.
Тобто будинок має дві частини: надземну та підземну. Для когось такий простір може здатися надто закритим, але насправді кілька мансардних вікон рятують ситуацію.
Вишуканий, але водночас простий інтер'єр / Фото Bright MLS
Крім того, одна з кімнат має унікальну техніку декорування, щоб компенсувати брак природного освітлення.
Килим та зірки на стелі світяться в темряві. Ідея полягала в тому, щоб мати трохи світла, коли йдеш у ванну посеред ночі,
– додала агентка.
Земля природним чином охолоджується і нагрівається, тому в будинку немає жодного механізму охолодження, крім стельових вентиляторів. Що стосується опалення, то в будинку є камін та сонячний водонагрівач.
Цікаво, що до будинку є два входи: з даху або з рівня землі.