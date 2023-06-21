Дім на березі Тихого океану: скільки коштує така розкіш у Малібу

Малібу – це ідеальне поєднання невимушеного пляжного життя та неймовірної розкоші, і якщо є якийсь дім, який передає цей виразний дух, то це Wave House. Відомий будинок з'явився на ринку вперше за 36 років.

Розташований прямо на узбережжі Каліфорнії, Wave House був спроєктований так, щоб нагадувати гігантську хвилю. Вартість будинку приголомшлива – 49,5 мільйонів доларів, та вона відповідає масштабу приголомшливого житла.

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Шедевр Малібу

"Власність є культовим шедевром у Малібу, яким захоплюються та йому заздрять громада й ентузіасти архітектури", – каже агент з розміщення оголошень Дена Лучіано.

Будинок із шістьма спальнями та вісьмома ванними кімнатами розташований на ділянці площею 0,7 акра. Лише за кілька кроків від нього – теплий білий пісок та безмежний Тихий океан.

Дім 1963 року вважається сучасним шедевром середини століття. Він має площу майже 600 квадратних метрів.

"Як тільки ви входите всередину, у цьому будинку перехоплює подих. Дизайн вражає, водночас викликає відчуття розслаблення. Приголомшлива архітектура в поєднанні з навколишньою природною красою місця створюють справді чудові враження для тих, хто має можливість досліджувати територію", – розповідає Лучіано.



Величезна вітальня з панорамними вікнами / Фото Douglas Elliman

Будинок складається з двох різних рівнів. На нижньому рівні, прямісінько біля океану, розташовані три величезні склепінчасті кімнати та основний номер із гідромасажною ванною та сауною. На верхньому рівні є п'ять спалень, з яких відкривається захопливий краєвид на бурхливий прибій.

Відпочинкова зона / Фото Douglas Elliman

Ландшафтний внутрішній дворик – особливо привабливий, а окремий гараж і гостьовий будинок пропонують додаткові спальні та приватний простір для відвідувачів.