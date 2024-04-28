Це сталося після серії штормів, які призвели до сильного руйнування ґрунту і, як наслідок, пошкодження будинку. Місцева влада вирішила знести будинок у цілях безпеки.

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Ерозія руйнує будинки навколо

Статки мільярдера оцінюють у 3,8 мільярда доларів. Він придбав цей будинок на вулиці за 610 тисяч доларів у 2010 році. Через дев'ять років мільйонер викупив і сусідній будинок за 1,3 мільйона доларів.

Вже у 2020 році урагани завдали маєткам серйозної шкоди. Місцева влада зобов'язала знести один із них. Другий будинок спочатку перемістили, а тепер також знесли через посилення ерозії. За словами експертів, земля стала надто нестабільною через підвищення рівня води в морі, і переміщувати його ще раз було небезпечно.

Будинок до та після знесення / Фото Emeritus Nantucket

Місцевий адвокат із питань нерухомості Стівен Коен каже, що навколо острова Нантакет є щонайменше 5 – 6 гарячих активних ерозійних точок. Вони загрожують не лише будинкам, а й аеропорту. За оцінками Стівена, щороку через руйнування ґрунту доводиться переносити або зносити 1 – 2 будинки.

На острові діють суворі правила щодо знесення будинків. Власники повинні дати оголошення про своє пошкоджене майно в місцеву газету протягом 30 днів.