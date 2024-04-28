Это произошло после серии штормов, которые привели к сильному разрушению почвы и, как следствие, повреждение дома. Местные власти решили снести дом в целях безопасности.

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Эрозия разрушает дома вокруг

Состояние миллиардера оценивают в 3,8 миллиардов долларов. Он купил этот дом на улице за 610 тысяч долларов в 2010 году. Через девять лет миллионер выкупил и соседний дом за 1,3 миллиона долларов.

Уже в 2020 году ураганы нанесли поместьям серьезный ущерб. Местные власти обязали снести один из них. Второй дом сначала переместили, а теперь также снесли из-за усиления эрозии. По словам экспертов, земля стала слишком нестабильной из-за повышения уровня воды в море, и перемещать его еще раз было небезопасно.

Дом до и после сноса / Фото Emeritus Nantucket

Местный адвокат по недвижимости Стивен Коэн говорит, что вокруг острова Нантакет по меньшей мере 5 – 6 горячих активных эрозионных точек. Они угрожают не только домам, но и в аэропорту. По оценкам Стивена, ежегодно из-за разрушения почвы приходится переносить или сносить 1 – 2 дома.

На острове действуют строгие правила по сносу домов. Владельцы должны дать объявление о своем поврежденном имуществе в местную газету в течение 30 дней.