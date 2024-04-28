Не було виходу: чому будинок мільярдера біля моря знесли бульдозером

Пляжний будинок на острові Нантакет, що в штаті Массачусетс знесли бульдозером. Відомо, що він належав мільярдеру Баррі Стернліхту.

Це сталося після серії штормів, які призвели до сильного руйнування ґрунту і, як наслідок, пошкодження будинку. Місцева влада вирішила знести будинок у цілях безпеки.

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Ерозія руйнує будинки навколо

Статки мільярдера оцінюють у 3,8 мільярда доларів. Він придбав цей будинок на вулиці за 610 тисяч доларів у 2010 році. Через дев'ять років мільйонер викупив і сусідній будинок за 1,3 мільйона доларів.

Вже у 2020 році урагани завдали маєткам серйозної шкоди. Місцева влада зобов'язала знести один із них. Другий будинок спочатку перемістили, а тепер також знесли через посилення ерозії. За словами експертів, земля стала надто нестабільною через підвищення рівня води в морі, і переміщувати його ще раз було небезпечно.

Будинок до та після знесення / Фото Emeritus Nantucket

Місцевий адвокат із питань нерухомості Стівен Коен каже, що навколо острова Нантакет є щонайменше 5 – 6 гарячих активних ерозійних точок. Вони загрожують не лише будинкам, а й аеропорту. За оцінками Стівена, щороку через руйнування ґрунту доводиться переносити або зносити 1 – 2 будинки.

На острові діють суворі правила щодо знесення будинків. Власники повинні дати оголошення про своє пошкоджене майно в місцеву газету протягом 30 днів.