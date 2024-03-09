Сюрпризи на кожному кроці: продають будинок у казковому морському стилі

Морський будинок під назвою SoCal розташований у Редленді, Каліфорнія. Це справді унікальна нерухомість, на вході до якої зустрічає статуя капітана.

Місцеві рієлтори кажуть, що закинути туди якір, тобто купити нерухомість, коштуватиме 1,2 мільйона доларів. Від статуї морського капітана (з ніжкою!) до інтер'єру, вкритого рибальськими сітками – тут на нового власника сюрпризи чекають у кожному куточку.

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"Так-так, капітане"

Житло збудували на замовлення у 1977 році для продавців, які були єдиними власниками нерухомості. На жаль, ці креативні господарі вже померли.

"Закрита під'їзна дорога до будинку дає відчуття, ніби ви перебуваєте у власному маленькому містечку", – каже агент з лістингу.

Будинок площею 218 квадратів оточений карколомними "віньєтками", враховуючи тематичні господарські будівлі. Поруч також є гарний ставок з коі з тунелем, який веде до японських садів.

Довкола безліч декору на морську тематику / Фото CRMLS

Серед цікавого в будинку є штурвал і якір корабля, настінні фрески, декоративні риби, що звисають зі стелі, і коридор, спроєктований як копія критого мосту. Жити тут – справжня пригода.

Кожна з трьох спалень має розсувні скляні двері, які ведуть у двір. Також всередині є кухня-їдальня, вітальня та дві ванні кімнати.

Агент каже, що дочка власників шукає спеціального покупця, який збереже морський декор і полюбить цю атмосферу.