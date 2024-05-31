Уже не вперше: будинок на березі океану повністю змило у воду

Приватний будинок, розташований у Роданті, що в Північній Каліфорнії, "поглинув" океан. Це не перша будівля на цій ділянці, яку змило водою.

Прибережна ділянка час від часу страждає від сильних хвиль Атлантичного океану. Окрім того, бувають шторми. За останні чотири роки там змило вже шість будівель.

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Залишилася тільки частина другого поверху

Будинок змило в океан 28 травня під пірсом на острові Гаттерас. Місцеві знайшли білі двері, а також шматки паль будинку та більшу частину дерев'яної обшивки. А відвідувачі пляжу розглядали купи зламаного дерева різних розмірів, подушки та різні меблі, що повернулися з припливом.

Від будинку на палях залишився тільки невеликий шматок верхнього поверху.

"Для забезпечення безпеки відвідувачів і проведення робіт з очищення закрито приблизно одномильну ділянку пляжу від Sea Haven Drive до South Shore Drive. На пляжі та у воді можуть перебувати небезпечні уламки", – написали пресрелізі служби національних парків США.



Будинок був надто близько до океану / Фото The Virginian-Pilot

Згідно з поштовою адресою, власник цього житла проживає в Арвені, штат Нью-Йорк. Ніхто не розуміє, чому чоловік не вивіз меблі й не домовився про знесення будинку до його обвалу. Адже те, що будинок змиє океан, було очевидно.