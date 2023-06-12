Площа житла й території навколо складає 6 гектарів. За словами власниці Кірстен Мітчелл, головні переваги будинку – конфіденційність і спокій. Ви перебуваєте в повній ізоляції.

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Розкішне та спокійне життя

Місцевість там настільки тиха та спокійна, що ви б і не подумали, що вона розташована зовсім близько до міста.

"Ви б не знали, що ви лише за пів години їзди від міста, тут так тихо. Тут просто неймовірно тихо, це місце нашим притулком", – розповідає власниця.



Будинок розташований на площі 6 гектарів / Фото Realestate

Мітчелл та її покійний чоловік придбали нерухомість майже 21 рік тому та були щасливі тут протягом усього життя. Одного разу вони проїжджали повз і вирішили зупинитися, щоб швидко оглянути місце.

"Ми були в потрібному місці в потрібний час. Ми завжди мріяли мати трохи землі навколо. Адже ми двоє з маленьких сільських міст", – розповіла Мітчелл.



Гарна та світла кухня / Фото Realestate

Тут є маєток з трьома спальнями. Будинок оточує велика веранда, яка складається з кількох житлових зон і кабінету.



Ванна кімната зроблена з плитки / Фото Realestate

"Це рай для тих хто любить дику природу. Кількість птахів, ящірок і сумчастих абсолютно неймовірна", – каже власниця. Зовсім близько, за кілька хвилин ходьби, розташована школа Скотт-Крік.