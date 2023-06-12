Площадь жилья и территории вокруг 6 гектаров. По словам владелицы Кирстен Митчелл, главные преимущества дома – конфиденциальность и спокойствие. Вы находитесь в полной изоляции.

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Роскошная и спокойная жизнь

Местность там настолько тихая и спокойная, что вы бы и не подумали, что она расположена совсем близко от города.

"Вы бы не знали, что вы всего в получасе езды от города, здесь так тихо. Здесь просто невероятно тихо, это место нашим убежищем", – рассказывает владелица.



Дом расположен на площади 6 гектаров. Фото Realestate.

Митчелл и его усопший мужчина приобрели недвижимость почти 21 год назад и были счастливы здесь на протяжении всей жизни. Однажды они проезжали мимо и решили остановиться, чтобы быстро осмотреть место.

"Мы были в нужном месте в нужное время. Мы всегда мечтали иметь немного земли вокруг. Мы ведь два из маленьких сельских городов", – рассказала Митчелл.



Красивая и светлая кухня / Фото Realestate

Здесь есть имение с тремя спальнями. Дом окружает большая веранда, состоящая из нескольких жилых зон и кабинета.



Ванная комната сделана из плитки / Фото Realestate

"Это рай для тех, кто любит дикую природу. Количество птиц, ящериц и сумчатых абсолютно невероятно", – говорит владелица. Совсем близко, через несколько минут ходьбы, расположена школа Скотт-Крик.