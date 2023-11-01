Такого ви ще не бачили: цей будинок у стилі печери вражає кожною деталлю

Культовий об'єкт житлової архітектури в Конкорді, штат Огайо, безумовно, можна охарактеризувати як незвичайний. Одна це слово навіть близько не описує химерність будинку.

Дивовижний будинок продають за 400 тисяч доларів. Завдяки ідеї органічної структури резиденція виглядає як частина навколишнього ландшафту.

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Будинок у стилі печери

Цікаво, що житло-печеру збудували у 1970 році для сім'ї, яка шукала унікальне місце для виховання своїх восьми дітей. "Після дворічного обшуку будинку вони не змогли знайти нічого, що відповідало б їхньому стилю природної органіки", – розповів агент з лістингу.

Ідея полягала в тому, щоб будинок виглядав так, наче "вийшов прямо з-під землі". І варто зізнатися, що власникам це вдалося. Житло справді здається одним цілим із земною поверхнею і дуже-дуже давнім.

Химерний будинок площею 335 квадратних метрів вміщує аж п'ять спалень. Його збудували за допомогою металевого каркаса, цементу і фарби. Це все вимагає щорічного обслуговування.

Висота стелі коливається від трьох до дев'яти метрів / Фото Jacqueline Ward

Агент з лістингу каже, що в помешканні затишно, хоча під час перегляду фото може здатися, що це не так. Є багато місць для сидіння, які викопані в стінах або облаштовані внизу в ямі. Також власники зробили камін на дровах.

Нинішні господарі живуть там близько 20 років. За цей час "сучасна печера" стала визначною місцевою пам'яткою, про неї багато написали й показали в телешоу. Нечасто ви знайдете печеру, яка призначена для проживання.