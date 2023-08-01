Прейскурантна ціна становила 349 999 доларів. На ринку нерухомості будинок був трохи більше ніж два тижні, а зараз він очікує на продаж.

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Фанати всього піратського будуть в захваті

Трансформація звичайного будинку в піратське житло почалася в 2010 році просто як проєкт-захоплення. Власниця Кетті Рейн каже, що мріяла про гніздечко в піратському стилі з дитинства. Для не було важливо, щоб її дім був супербезпечним місцем. Посилене відчуття безпеки вона відчула на атракціонах, які якраз були в стилі "Піратів Карибського моря".

"Я поїхала в подорож з бабусею і дідусем, і вони взяли мене до Діснейленду. Коли я їхала на "Піратах Карибського моря", то вперше відчула, що покинула реальний світ і опинилася в абсолютно безпечному місці. Тому мій будинок повинен був початися з піратів", – ділиться історією Кетті.

Інтер'єр у справжньому піратському стилі / Фото Empire Home Tours

Втілити мрію в реальність власниці допоміг її чоловік. Зараз їхній дім – це більше, ніж просто кілька елементів декору в піратському стилі чи фреска на стіні. Це справді будинок піратів. З ремонтом парі допомогли друзі-художники, які також захопились ідеєю.

Зовнішній вигляд будинку – звичайний, схожий на інші навколишні. Та все змінюється, коли ви відчиняєте вхідні двері.

У будинку є 6-метровий бар і кабінка ді-джея, які розміщені начебто в розбитому кораблі, а коридор виглядає як палуба на човні.

Житло вміщує чотири спальні, три ванні кімнати та невелику кухню. Подружжя уважно обирало нових власників цього чудного будинку. Для них було важливо, щоб в інтер'єрі все залишилося незмінним. Вони не змінювали свою позицію навіть тоді, коли потенційні покупці пропонували їм більшу суму.