Прейскурантная цена составила 349 999 долларов. На рынке недвижимости дом был чуть больше двух недель, а сейчас он ожидает продажи.

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Фанаты всего пиратского будут в восторге

Трансформация обычного дома в пиратское жилье началась в 2010 году просто как проект-увлечение. Владелица Кэтти Рейн говорит, что мечтала о гнездышке в пиратском стиле с детства. Для не было важно, чтобы ее дом был супербезопасным местом. Усилившееся чувство безопасности она испытала на аттракционах, которые как раз были в стиле "Пиратов Карибского моря".

"Я уехала в путешествие с бабушкой и дедушкой, и они взяли меня в Диснейленд. Когда я ехала на "Пиратах Карибского моря", то впервые почувствовала, что покинула реальный мир и оказалась в совершенно безопасном месте. Поэтому мой дом должен был начаться с пиратов", – делится историей Кэтти.

Интерьер в настоящем пиратском стиле / Фото Empire Home Tours

Воплотить мечту в реальность владелицы помог ее муж. Сейчас их дом – это больше, чем просто несколько элементов декора в пиратском стиле или фреска на стене. Это действительно дом пиратов. С ремонтом паре помогли друзья-художники, которые также увлеклись идеей.

Внешний вид дома – обычный, похожий на другие окружающие. И все меняется, когда вы открываете входную дверь.

В доме есть 6-метровый бар и кабинка ди-джея, которые размещены вроде бы в разбитом корабле, а коридор выглядит как палуба на лодке.

Жилье вмещает четыре спальни, три ванные комнаты и небольшую кухню. Супруги внимательно выбирали новых владельцев этого замечательного дома. Для них было важно, чтобы в интерьере все осталось неизменным. Они не меняли свою позицию, даже если потенциальные покупатели предлагали им большую сумму.