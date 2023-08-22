Ззаду будинок має значно ефектніший вигляд, ніж спереду. Задня частина житла повністю скляна, і там ще й облаштована чудова відпочинкова зона. Очевидно, усе це оновлювали зовсім недавно.

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Чудовий будинок у престижному районі

Район Торнбері процвітав протягом останніх 10 років. Спочатку він був популярний серед молоді, яку приваблював "модний" спосіб життя, місцеві кафе та близькість до центрального ділового району. Зараз північне передмістя активно заселяють місцеві різних вікових категорій, відповідно попит на житло постійно зростає.

Типовий будинок у Торнбері зараз коштує 1,36 мільйона доларів США, що майже вдвічі перевищує його середню ціну 10 років тому (692 500 доларів США). Лише за останні три роки вартість зросла на 16,1 відсотка.

На одній із тихих, озеленених вулиць Торнбері розташований стильний трикімнатний будинок з 123-річним фасадом. Житло площею 300 квадратних метрів продають вперше за десять років. Власники зазначили, що готові продати його за ціною в межах 1,55 – 1,69 мільйона доларів.

Простий, але вишуканий інтер'єр / Фото Realestate

На першому поверсі розташовані дві спальні, які приєднуються до центральної ванної кімнати. Далі розміщена розкішна кухня, що веде до величезної вітальні та обідньої зони відкритого планування. Звідти можна вийти на задній дворик, який отримав так багато компліментів.



Задня частина будинку / Фото Realestate

На верхньому поверсі розташована простора головна спальня з сучасною ванною кімнатою. Поруч є невеликий кабінет зі старовинними елементами, які навмисно зберегли. Також по всьому будинку можна помітити оригінальні каміни.

Житло планують продати на аукціоні, який відбудеться 2 вересня.