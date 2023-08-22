Сзади дом выглядит значительно более эффектно, чем спереди. Задняя часть жилья полностью стеклянная, и там еще и обустроена отличная зона отдыха. По всей видимости, все это обновляли совсем недавно.

Обратите внимание Инфраструктура и планирование: на что обратить внимание при покупке дома в новостройке

Прекрасный дом в престижном районе

Район Торнбери процветал последние 10 лет. Сначала он был популярен среди молодежи, которую привлекал модный образ жизни, местные кафе и близость к центральному деловому району. Сейчас северный пригород активно заселяют местные разные возрастные категории, соответственно спрос на жилье постоянно растет.

Типичное здание в Торнбери сейчас стоит 1,36 миллиона долларов США, что почти вдвое превышает его среднюю цену 10 лет назад (692 500 долларов США). Только за последние три года стоимость выросла на 16,1 процента.

На одной из тихих, озелененных улиц Торнбери расположен стильный трехкомнатный дом со 123-летним фасадом. Жилье площадью 300 квадратных метров продают впервые за десять лет. Владельцы отметили, что готовы продать его по цене в пределах 1,55 – 1,69 миллиона долларов.

Простой, но изысканный интерьер / Фото Realestate

На первом этаже расположены две спальни, которые подключаются к центральной ванной комнате. Далее расположена роскошная кухня, ведущая к огромной гостиной и обеденной зоне открытой планировки. Оттуда можно выйти на задний дворик, получивший так много комплиментов.



Задняя часть дома / Фото Realestate

На верхнем этаже расположена просторная спальня с современной ванной комнатой. Рядом есть небольшой кабинет со старинными элементами, которые намеренно сохранили. Также по всему дому можно заметить оригинальные камины.

Жилье планируют продать на аукционе, который пройдет 2 сентября.