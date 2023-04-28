Дім оточує три гектари власної пишної рослинності. Сам будинок має площу 304 квадратних метрів. "Спокійне" житло, що нагадує парк, продають за 9,5 мільйона доларів.

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Тихе життя серед природи

Як тільки ви проходите через ворота, міське життя зникає. Це дійсно схоже на відпочинок від міста. Усе, що ви чуєте там – це цвірінькання птахів і ухання двох сов, які живуть на деревах. Ви справді оточені природою,

– каже агентка з лістингу Венді Слейтон.

Навколо будинку природні заповідники / Фото Realtor

Житло збудували в 1966 році і нещодавно реконструювали. Воно вміщує п'ять спалень і чотири ванні кімнати.

"Конфіденційність по суті не має собі рівних. Я ніколи не бачила нічого подібного в межах міста лише за 10 – 15 хвилин від центру. Це досить вражаюче", – додає Слейтон.



У вітальні світло та просторо / Фото Realtor

Лише дві родини володіли цією територією, приблизно по 30 років кожна. Через власність протікає струмок, утворюючи водоспади, коли рівень води досить високий.

"Тут ви поринаєте у спокій. Мій графік – насичений, але коли я приїжджаю сюди, все просто минає", – зізнається агентка з лістингу.

Природа зачаровує усіх / Фото Realtor