Дом окружает три гектара собственной пышной растительности. Само здание имеет площадь 304 квадратных метров. "Спокойное" жилье, напоминающее парк, продается за 9,5 миллиона долларов.

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Тихая жизнь среди природы

Как только вы проходите через ворота, городская жизнь исчезает. Это действительно похоже на отдых от города. Все, что вы слышите там – это чириканье птиц и уханье двух сов, живущих на деревьях. Вы действительно окружены природой,

– говорит агент по листингу Венди Слейтон.

Вокруг дома природные заповедники / Фото Realtor

Жилье построили в 1966 году и недавно реконструировали. Оно вмещает пять спален и четыре ванные комнаты.

"Конфиденциальность по сути не имеет себе равных. Я никогда не видела ничего подобного в пределах города всего в 10 – 15 минутах от центра. Это довольно впечатляюще", – добавляет Слейтон.



В гостиной светло и просторно / Фото Realtor

Только две семьи владели этой территорией, примерно по 30 лет, каждая. Через собственность протекает ручей, образуя водопады, когда уровень воды достаточно высок.

"Здесь вы погружаетесь в покой. Мой график – насыщенный, но когда я приезжаю сюда, все просто проходит", – признается агент по листингу.

Природа очаровывает всех / Фото Realtor