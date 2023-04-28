Природа вражає: у Техасі продають чудовий будинок, оточений заповідниками

Лише за кілька хвилин від центру Остіна, штат Техас, розташований затишний будинок. Його оточують лише природа та спокій.

Дім оточує три гектари власної пишної рослинності. Сам будинок має площу 304 квадратних метрів. "Спокійне" житло, що нагадує парк, продають за 9,5 мільйона доларів.

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Тихе життя серед природи

Як тільки ви проходите через ворота, міське життя зникає. Це дійсно схоже на відпочинок від міста. Усе, що ви чуєте там – це цвірінькання птахів і ухання двох сов, які живуть на деревах. Ви справді оточені природою,

– каже агентка з лістингу Венді Слейтон.

Навколо будинку природні заповідники / Фото Realtor

Житло збудували в 1966 році і нещодавно реконструювали. Воно вміщує п'ять спалень і чотири ванні кімнати.

"Конфіденційність по суті не має собі рівних. Я ніколи не бачила нічого подібного в межах міста лише за 10 – 15 хвилин від центру. Це досить вражаюче", – додає Слейтон.



У вітальні світло та просторо / Фото Realtor

Лише дві родини володіли цією територією, приблизно по 30 років кожна. Через власність протікає струмок, утворюючи водоспади, коли рівень води досить високий.

"Тут ви поринаєте у спокій. Мій графік – насичений, але коли я приїжджаю сюди, все просто минає", – зізнається агентка з лістингу.

Природа зачаровує усіх / Фото Realtor