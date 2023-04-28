Хоча він був побудований пів століття тому, це саме те, що багато людей шукають сьогодні, – розповідає агент з лістингу Барбі Ден. Багато людей, які дивилися на житло, справді бачили красу простоти. Дім з’явився на ринку на початку квітня за 575 тисяч доларів.

Цікаво Як вибрати житло у новобудові для сім'ї з дітьми: фактори, на які варто звернути увагу

Будинок у стилі 1970-х викликав ажіотаж

"Я опублікував оголошення, можливо, о 8:30 ранку в понеділок, і люди одразу почали призначати зустрічі. Того першого вечора у нас було три пропозиції. Люди справді сварилися за цей дім, який здався їм особливим", – каже Ден.

Будинок розташований на ділянці прощею понад гектар. Він мав лише одних власників, які залишили всі деталі дизайну 70-х недоторканими протягом багатьох років.

Інтер'єр 1970-х років / Фото Realtor

"Тут є оригінальні женевські кухонні шафи, металеві шафи, які були дуже популярні в ту епоху. Люди люблять їх за історичну цінність, до того ж це справді гарні шафи, – каже агент з лістингу.

Всередині є чотири спальні, чотири ванні кімнати, кухня, вітальня та відпочинкова зона просто неба. Меблі не входять у вартість, їх планують продати.

Відпочинкова зона просто неба / Фото Realtor

Тут виросли троє дітей господарів, яким зараз близько 60 років. Власниці – понад 80, вона живе в будинку сама після смерті свого чоловіка.