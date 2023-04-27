Як розширити простір та що обов'язково має бути у практичному коридорі, розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

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Як планувати коридор

Аби відійти від стандартних рішень, варто мислити нестандартно. Виправити усі недоліки форми допоможе вдало підібраний колір: контрастна чи фактурна стіна, геометричний розпис, вертикальні або діагональні смуги, поділ на кілька кольорів чи великі дзеркала зроблять свою справу та відволічуть від нудного планування.

Замість традиційного гардероба, на якому чимало хто закінчує своє планування, пропонуємо ретельно продумати зонування приміщення. Для цього варто врахувати кілька деталей.

Світло та дзеркала



Не забудьте про дзеркало / Фото Pexels



Стильний дзеркальний акцент / Фото Pexels

Біля вхідних дверей без зони із дзеркалом не обійтись. Вже на етапі виходу з квартири всі ми хочемо фінально поглянути в дзеркало та оцінити свій образ. Для того, аби це було завжди було зручно, важливо ретельно спланувати і освітлення у цій зоні.

Місце для взування



Продумайте місце для взування / Фото Pexels



М'яка зона в коридорі / Фото Pexels

Плануйте не лише простір для взуття, щоб його завжди було де залишити поблизу дверей, але й подбайте про свій комфорт під час взування. Чудовим рішенням поблизу виходу стане пуф чи іншу м'яке рішення.

Підлога

Не менш важливим етапом є вибір покриття для підлоги. Дизайнери часто рекомендують коридор встеляти плиткою. Найпростіше завжди тримати у чистоті та приховувати дрібні забруднення за текстурою та кольорами кераміки або керамограніту.

Також не забувайте про технічну складову та розумні рішення, які спростять вам життя. Одне з таких – продубльований вимикач. Розмістіть його на виході з квартири, аби одним рухом вимкнути світло у всіх кімнатах.