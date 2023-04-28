Хотя он был построен пол века назад, это именно то, что многие ищут сегодня, – рассказывает агент по листингу Барби Дэн. Многие люди, смотревшие на жилье, действительно видели красоту простоты. Дом появился на рынке в начале апреля за 575 тысяч долларов.

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Дом в стиле 1970-х вызвал ажиотаж

"Я опубликовал объявление, возможно, в 8:30 утра в понедельник, и люди сразу начали назначать встречи. В тот первый вечер у нас было три предложения. Люди действительно ссорились за этот дом, который показался им особенным", – говорит Дэн.

Дом расположен на участке паломничества свыше гектара. У него были только одни владельцы, которые оставили все детали дизайна 70-х нетронутыми на протяжении многих лет.

Интерьер 1970-х годов / Фото Realtor

"Здесь есть оригинальные женевские кухонные шкафы, металлические шкафы, которые были очень популярны в ту эпоху. Люди любят их за историческую ценность, к тому же это действительно хорошие шкафы, – говорит агент по листингу.

Внутри есть четыре спальни, четыре ванные комнаты, кухня, гостиная и зона отдыха под открытым небом. Мебель не входит в стоимость, ее планируют продать.

Зона отдыха под открытым небом / Фото Realtor

Здесь выросли трое детей хозяев, которым сейчас около 60 лет. Владелицы – более 80, она живет в доме сама после смерти своего мужа.