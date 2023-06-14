Відомий як "Великий блакитний дім", будинок вмішує аж сім спалень. Його площа становить 970 метрів квадратних. Він розташований на узбережжі Вест-Крік у Норт-Форку.

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Чарівний будинок для фанатів Діснейленду

Від барвистого рожево-блакитного екстер'єру до 9-метрового критого басейну з гіркою наче з аквапарку – тут є найголовніше для фанатів Діснейленду.

"Сім’я поїхала у відпустку до Діснейленду та сфотографувала Мейн-стріт, коли вони були там, щоб відтворити те, що вони любили", – розповів агент з нерухомості Шері Вінтер Клеррі.

Екстер'єр просто казковий / Фото Corcoran

Відчинивши подвійні двері, ви потрапите до привабливого фойє, оздобленого чорно-білою плиткою. У сусідній вітальні є кам'яний камін, вбудовані книжкові полиці, гарна дерев'яна підлога та французькі двері.

Величезна кухня рясніє шафами на замовлення. U-подібний острів із гранітними стільницями та зоною відпочинку є чудовим місцем для насолоди прекрасними краєвидами.

Кожна кімната пофарбована в різний колір. Дитячі спальні, звісно ж, оформлені в грайливих тонах.

Чарівний інтер'єр / Фото Corcoran

"Пара придбала землю і на замовлення побудувала тут будинок. У власників є п'ятеро дітей, і вони хотіли, щоб їхній дім був веселим і чудовим місцем. Якби вони не переїжджали за межі штату, то залишилися б тут назавжди. Це був дім їхньої мрії", – каже Клеррі.