Известный как "Большой голубой дом", дом вмешивает семь спален. Его площадь составляет 970 квадратных метров. Он расположен на побережье Вест-Крик в Норт-Форке.
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Очаровательный дом для фанатов Диснейленда
От красочного розово-голубого экстерьера до 9-метрового крытого бассейна с горкой как из аквапарка – здесь самое главное для фанатов Диснейленда.
"Семья уехала в отпуск в Диснейленд и сфотографировала Мэйн-стрит, когда они были там, чтобы воспроизвести то, что они любили", – рассказал агент по недвижимости Шери Винтер Клерри.
Экстерьер просто сказочный / Фото Corcoran
Открыв двойную дверь, вы попадете в привлекательное фойе, отделанное черно-белой плиткой. В соседней гостиной есть каменный камин, встроенные книжные полки, красивый деревянный пол и французская дверь.
Огромная кухня изобилует шкафами на заказ. U-образный остров с гранитными столешницами и зоной отдыха является прекрасным местом для удовольствия прекрасными видами.
Каждая комната окрашена в разный цвет. Детские спальни, конечно же, оформлены в игривых тонах.
Волшебный интерьер / Фото Corcoran
"Пара приобрела землю и по заказу построила здесь дом. У владельцев есть пятеро детей, и они хотели, чтобы их дом был веселым и прекрасным местом. Если бы они не переезжали за пределы штата, то остались бы здесь навсегда. Это был дом их. мечты", – говорит Клерри.