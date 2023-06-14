Известный как "Большой голубой дом", дом вмешивает семь спален. Его площадь составляет 970 квадратных метров. Он расположен на побережье Вест-Крик в Норт-Форке.

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Очаровательный дом для фанатов Диснейленда

От красочного розово-голубого экстерьера до 9-метрового крытого бассейна с горкой как из аквапарка – здесь самое главное для фанатов Диснейленда.

"Семья уехала в отпуск в Диснейленд и сфотографировала Мэйн-стрит, когда они были там, чтобы воспроизвести то, что они любили", – рассказал агент по недвижимости Шери Винтер Клерри.

Экстерьер просто сказочный / Фото Corcoran

Открыв двойную дверь, вы попадете в привлекательное фойе, отделанное черно-белой плиткой. В соседней гостиной есть каменный камин, встроенные книжные полки, красивый деревянный пол и французская дверь.

Огромная кухня изобилует шкафами на заказ. U-образный остров с гранитными столешницами и зоной отдыха является прекрасным местом для удовольствия прекрасными видами.

Каждая комната окрашена в разный цвет. Детские спальни, конечно же, оформлены в игривых тонах.

Волшебный интерьер / Фото Corcoran

"Пара приобрела землю и по заказу построила здесь дом. У владельцев есть пятеро детей, и они хотели, чтобы их дом был веселым и прекрасным местом. Если бы они не переезжали за пределы штата, то остались бы здесь навсегда. Это был дом их. мечты", – говорит Клерри.