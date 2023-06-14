Натхненний Діснейлендом: у штаті Нью-Йорк продають будинок з казковим екстер'єром

У Катчозі, штат Нью-Йорк, продають унікальний будинок, натхненний стилем головної вулиці Діснейленду. Він вийшов на ринок за 4,75 мільйона доларів.

Відомий як "Великий блакитний дім", будинок вмішує аж сім спалень. Його площа становить 970 метрів квадратних. Він розташований на узбережжі Вест-Крік у Норт-Форку.

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Чарівний будинок для фанатів Діснейленду

Від барвистого рожево-блакитного екстер'єру до 9-метрового критого басейну з гіркою наче з аквапарку – тут є найголовніше для фанатів Діснейленду.

"Сім’я поїхала у відпустку до Діснейленду та сфотографувала Мейн-стріт, коли вони були там, щоб відтворити те, що вони любили", – розповів агент з нерухомості Шері Вінтер Клеррі.

Екстер'єр просто казковий / Фото Corcoran

Відчинивши подвійні двері, ви потрапите до привабливого фойє, оздобленого чорно-білою плиткою. У сусідній вітальні є кам'яний камін, вбудовані книжкові полиці, гарна дерев'яна підлога та французькі двері.

Величезна кухня рясніє шафами на замовлення. U-подібний острів із гранітними стільницями та зоною відпочинку є чудовим місцем для насолоди прекрасними краєвидами.

Кожна кімната пофарбована в різний колір. Дитячі спальні, звісно ж, оформлені в грайливих тонах.

Чарівний інтер'єр / Фото Corcoran

"Пара придбала землю і на замовлення побудувала тут будинок. У власників є п'ятеро дітей, і вони хотіли, щоб їхній дім був веселим і чудовим місцем. Якби вони не переїжджали за межі штату, то залишилися б тут назавжди. Це був дім їхньої мрії", – каже Клеррі.