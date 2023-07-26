Крихітний, але свій: як тесля облаштував власний омріяний дім у трейлері

Раніше тесля Ісаак жив у звичайному будинку, але не власному. Він дуже хотів мати своє житло, тому два роки тому придбав крихітний трейлер.

Британець облаштував трейлер та почав жити там зі своєю дівчиною. Разом на проживання Ісаак і Кара витрачають лише 200 фунтів стерлінгів на місяць.

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Хоч не пишно, та затишно

28-річний Ісаак облаштував свій трейлер вартістю 10 тисяч фунтів стерлінгів та припаркував його на сільськогосподарських угіддях поблизу Борта у Вельсі.

Разом з дівчиною вони максимально використовують обмежений простір. Їхнє ліжко підіймається вгору за допомогою системи лебідки, а за ним одразу розташований зручний диван. Щілину між трейлером і землею пара перетворила на склад.

У трейлері є одна кімната / Фото Freelance Photos North Wales

"Я купив трейлер і почав будувати його взимку. Створювати свій дім було справді весело. Було складно зробити правильну конструкцію. Під підлогою у нас є сховище. Там є металевий ящик, який взимку слугує холодильником. Я тесля, тому займаюся будівництвом і столярством", – розповів Ісаак.

Маленький будиночок має довжину 5 метрів та ширину 2 метри, але він просторіший, ніж можна уявити. Усе працює від сонячної енергії, тому пара нічого не платить за електроенергію.

Крихітне помешкання зовні / Фото Freelance Photos North Wales

"У мене друзі зимою жили в холодних таунхаусах, бо їх було дорого опалювати. У нас є дров'яний пальник, завдяки якому тепло і затишно в холодну пору", – ділиться Ісаак.

Єдине, що в трейлері немає води, тому молоді люди змушені їздити з баками до міста. Також у пари немає інтернету.

Ісаак і Кара живуть у своєму крихітному будинку з лютого 2022 року і кажуть, що планують залишитися там ще деякий час. Далі чоловік планує збудувати дім нормального розміру, коли матиме необхідну суму та знайде землю.

Ісаак разом з дівчиною Карою / Фото Freelance Photos North Wales