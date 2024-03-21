Модель Вінні Гарлоу продає свій стильний будинок: яка ціна зіркової нерухомості

Відома канадська модель із захворюванням вітиліго Вінні Гарлоу вирішила продати свій перший будинок. Це велике за площею та дуже затишне житло із сучасним інтер'єром, де переважає білий колір.

Будинок моделі розташований у районі Тарзана, що в Лос-Анджелесі. Його Вінні Гарлоу придбала наприкінці 2020 року. Тепер вона вирішила продати житло за 3,7 мільйона доларів.

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Який вигляд має будинок відомої моделі

Власницею свого першого будинку модель стала у 26 років. Про цю подію вона колись написала в інстаграмі: "Напередодні 2021 року я вперше стала власницею дому. Я все життя прожила на квартирах. Я ніколи не думала, що у свої 26 стану власницею будинку".

Модель на тлі свого будинку, який зараз продає / Фото з інстаграму Вінні Гарлоу

Будинок має площу 400 квадратних метрів та вміщує п'ять спалень і шість ванних кімнат. Всередині він просто вражає розкішними деталями. У головній кімнаті є камін, дубова підлога, елегантні світильники, кесонна стеля та декор з ліпнини.

Розкішний інтер'єр / Фото The MLS

Висока стеля увінчує головну спальню, в якій є камін, окремий балкон і дві гардеробні. Головна ванна також дуже елегантна з овальною ванною та просторим паровим душем. У сімейному номері облаштовано бар, винний льох і є доступ до чудового заднього двору.

Зовні є критий внутрішній дворик, вогнище, басейн і спа з водоспадом. Територія довкола обгороджена високими живоплотами для додаткової приватності.