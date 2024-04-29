Тара та Кіт Годе розповіли, що жити далеко від цивілізації було їхнім великим бажанням. Чоловік з дружиною ловлять і готують на вечерю диких тварин, риболовлять та обливаються каламутною водою замість душу.

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Зовсім інший світ

Американський режисер і любитель подорожей Пітер Сантенелло провів день із парою і змонтував відео про їхній типовий день "на болоті". Він показав будинок на воді, де часто живе подружжя. Житло досить комфортне для тимчасового відпочинку, але не для постійного проживання.

Нерухомість Тренди і натхненняКіт біля свого житла на воді / Скриншот відео Peter Santenello

"У нас тут зовсім інший світ, яким ми насолоджуємося. У нас немає жодного ресторану швидкого харчування. У нас навіть немає світлофора", – поділилася Тара.

У вітальні є піч, матрац, гриль, телевізор, кілька місць для зберігання речей і двоярусне ліжко. У помешканні облаштували ванну кімнату з туалетом, але там немає душу. Тому Тара та Кіт миються зовні, на задньому ґанку.

Нерухомість Тренди і натхненняТара показує будинок всередині / Скриншот відео Peter Santenello

Оскільки в місцевості немає ні кабельного, ні Wi-Fi, подружжя користується точкою доступу на телефоні. А замість електрики є сонячні батареї та генератор.

Тара та Кіт дуже раді жити в такому тихому місці на природі, але небезпека там існує. Поруч з будинком є багато алігаторів і змій, тому пара може пересуватися тільки пішки або на човні.