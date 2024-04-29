Тара и Кит Годе рассказали, что жить вдали от цивилизации было их большим желанием. Мужчина с женой ловят и готовят на ужин диких животных, рыбачат и обливаются мутной водой вместо душа.

Обратите внимание ОСМД и управляющая компания: какая между ними разница и что выбрать жителям многоквартирного дома

Совсем другой мир

Американский режиссер и любитель путешествий Питер Сантенелло провел день с парой и смонтировал видео об их типичном дне "на болоте". Он показал дом на воде, где часто живут супруги. Жилье достаточно комфортное для временного отдыха, но не для постоянного проживания.

Недвижимость Тренды и вдохновение Тренды и вдохновениеКот возле своего жилья на воде / Скриншот видео Peter Santenello

"У нас здесь совсем другой мир, которым мы наслаждаемся. У нас нет ни одного ресторана быстрого питания. У нас даже нет светофора", – поделилась Тара.

В гостиной есть печь, матрас, гриль, телевизор, несколько мест для хранения вещей и двухъярусная кровать. В доме обустроили ванную комнату с туалетом, но там нет душа. Поэтому Тара и Кот моются снаружи, на заднем крыльце.

Недвижимость Тренды и вдохновение Тренды и вдохновениеТара показывает дом внутри / Скриншот видео Peter Santenello

Поскольку в местности нет ни кабельного, ни Wi-Fi, супруги пользуются точкой доступа на телефоне. А вместо электричества есть солнечные батареи и генератор.

Тара и Кот очень рады жить в таком тихом месте на природе, но опасность там существует. Рядом с домом есть много аллигаторов и змей, поэтому пара может передвигаться только пешком или на лодке.