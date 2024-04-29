Далеко від цивілізації: як подружжя живе в будинку на воді серед дикої природи

Американське подружжя живе в будинку на воді в болотистій місцевості Луїзіани. Хоча в них є і звичайний дім, пара більше любить проводити час саме в плавучому.

Тара та Кіт Годе розповіли, що жити далеко від цивілізації було їхнім великим бажанням. Чоловік з дружиною ловлять і готують на вечерю диких тварин, риболовлять та обливаються каламутною водою замість душу.

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Зовсім інший світ

Американський режисер і любитель подорожей Пітер Сантенелло провів день із парою і змонтував відео про їхній типовий день "на болоті". Він показав будинок на воді, де часто живе подружжя. Житло досить комфортне для тимчасового відпочинку, але не для постійного проживання.

Кіт біля свого житла на воді / Скриншот відео Peter Santenello

"У нас тут зовсім інший світ, яким ми насолоджуємося. У нас немає жодного ресторану швидкого харчування. У нас навіть немає світлофора", – поділилася Тара.

У вітальні є піч, матрац, гриль, телевізор, кілька місць для зберігання речей і двоярусне ліжко. У помешканні облаштували ванну кімнату з туалетом, але там немає душу. Тому Тара та Кіт миються зовні, на задньому ґанку.

Тара показує будинок всередині / Скриншот відео Peter Santenello

Оскільки в місцевості немає ні кабельного, ні Wi-Fi, подружжя користується точкою доступу на телефоні. А замість електрики є сонячні батареї та генератор.

Тара та Кіт дуже раді жити в такому тихому місці на природі, але небезпека там існує. Поруч з будинком є багато алігаторів і змій, тому пара може пересуватися тільки пішки або на човні.