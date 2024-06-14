Будинок продають разом із гектаром землі. Автор оголошення зазначає, що на житло є всі необхідні документи, передає Нерухомість 24, посилаючись на оголошення з OLX.

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Який вигляд має будинок всередині

Це одноповерхове житло площею 60 метрів квадратних. У будинку є три кімнати, які потребують капітального ремонту. На фото видно вітальню, спальню та ще кілька приміщень, які давно не оновлювали. Про наявність ванної кімнати нічого не вказано.

Усі меблі в кімнатах старі, й більшість з них, мабуть, не придатна для використання. Тому новим власникам доведеться вкластися не лише в ремонт, а й купити нові меблі та техніку. Для опалення в будинку є твердопаливний котел.

Житло потребує капітального ремонту / Фото OLX

Як перевагу в оголошенні зазначають розташування будинку – неподалік є ліс та озеро.

У Понорниці продають ще один будинок, і це житло також дуже дешеве (50 тисяч гривень). Слід зазначити, що вартість будинків на Чернігівщині стала дуже низькою після початку повномасштабного вторгнення.