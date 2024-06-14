Дом продают вместе с гектаром земли. Автор объявления отмечает, что на жилье есть все необходимые документы, передает Недвижимость 24, ссылаясь на объявление с OLX.

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Как выглядит дом внутри

Это одноэтажное жилье площадью 60 квадратных метров. В доме есть три комнаты, которые нуждаются в капитальном ремонте. На фото видно гостиную, спальню и еще несколько помещений, которые давно не обновляли. О наличии ванной комнаты ничего не указано.

Вся мебель в комнатах старая, и большинство из них, видимо, не пригодна для использования. Поэтому новым владельцам придется вложиться не только в ремонт, но и купить новую мебель и технику. Для отопления в доме есть твердотопливный котел.

Жилье требует капитального ремонта / Фото OLX

Как преимущество в объявлении отмечают расположение дома – неподалеку есть лес и озеро.

В Понорнице продают еще один дом, и это жилье также очень дешевое (50 тысяч гривен). Следует отметить, что стоимость домов на Черниговщине стала очень низкой после начала полномасштабного вторжения.