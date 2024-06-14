Будинок біля лісу: де в Україні пропонують житло всього за 30 тисяч гривень

У селищі Понорниця на Чернігівщині можна купити дуже дешевий будинок. Місцеві жителі продають своє житло менш ніж за тисячу доларів.

Будинок продають разом із гектаром землі. Автор оголошення зазначає, що на житло є всі необхідні документи, передає Нерухомість 24, посилаючись на оголошення з OLX.

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Який вигляд має будинок всередині

Це одноповерхове житло площею 60 метрів квадратних. У будинку є три кімнати, які потребують капітального ремонту. На фото видно вітальню, спальню та ще кілька приміщень, які давно не оновлювали. Про наявність ванної кімнати нічого не вказано.

Усі меблі в кімнатах старі, й більшість з них, мабуть, не придатна для використання. Тому новим власникам доведеться вкластися не лише в ремонт, а й купити нові меблі та техніку. Для опалення в будинку є твердопаливний котел.

Житло потребує капітального ремонту / Фото OLX

Як перевагу в оголошенні зазначають розташування будинку – неподалік є ліс та озеро.

У Понорниці продають ще один будинок, і це житло також дуже дешеве (50 тисяч гривень). Слід зазначити, що вартість будинків на Чернігівщині стала дуже низькою після початку повномасштабного вторгнення.