Найдорожчий у штаті: який вигляд має будинок за 68 мільйонів доларів

У цьому штаті немає багато розкішних чи гламурних будинків, які коштують десятки мільйонів доларів. Тому комплекс на озері Міннетонка за 68 мільйонів доларів може побити всі рекорди.

Останній "найдорожчий будинок штату Міннесота" продали у вересні 2006 року. Він коштував 17,5 мільйона доларів – це аж на 50 мільйонів доларів менше за мегаособняк біля озера.

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Найдорожчий будинок у штаті Міннесота

Це не просто будинок, а цілий комплекс з житловою площею у 2700 квадратних метрів. У ньому налічується 8 спалень і 17 ванних кімнат. Проєктування елітної нерухомості тривало два роки, а будівництво – п'ять.

Грошей власники не шкодували. Наприклад, італійський мармур вартістю 750 тисяч доларів використали у ванній кімнаті головного люксу. Також для відпочинку створили спа-центр з гімалайською соляною кімнатою та розважальну зону з домашнім кінотеатром, боулінгом і винною печерою.

Розкішний особняк за 68 мільйонів доларів / Фото Spacecrafting

Величезні будинки біля озера здебільшого призначені для відпочинку у великому колі гостей. Тому в цьому маєтку є двоярусна кімната з 12 спальними місяцями, гаражі на вісім та шість автомобілів.

Також поруч з головним будинком є два гостьові площею 185 квадратів. Відпочивати можна біля басейну або граючи у гольф на приватному полі.

Варто зазначити, що всі найрозкішніші будинки, які продавали в Міннесоті, розташовані біля озера Міннетонка. Другий найдорожчий будинок у рейтингу також там розміщений – це особняк за 14,75 мільйона доларів площею 840 квадратів.