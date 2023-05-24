Що можна придбати в Австралії за 69 тисяч доларів: ви маєте це побачити
Джерело:Realestate
В Австралії продають будиночок у сільській місцевості за 69 тисяч доларів. Він вперше вийшов на ринок, та ще й так дешево.
Будинок не є та не був житловим. Його побудували на початку 60-х років. Це післявоєнний щитовий зал, у якому є вхідна кімната, туалет і головний зал розміром 7 на 5,5 метрів.
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Будинок у сільській місцевості за 69 тисяч доларів
Будівля є дуже вигідною пропозицією. Місцевий торговий агент розповів, що в Тасманії дуже важко знайти нерухомість вартістю менш ніж 100 тисяч доларів.
"Мені відомі кілька прикладів на Західному узбережжі, але в Мідлендс чи Фінгал Веллі дуже рідко можна знайти нерухомість вартістю менш ніж за 100 000 доларів", – каже Нік Хей.
У власності є наземний резервуар для води та септична система каналізації. "Для практичних романтиків, які прагнуть чогось нового, будинок стане ідеальною можливістю для ремонту у віддаленому місці", – говорить торговий агент.
Наприкінці 1990-х приміщення використовували як місце для танцювальних вечірок. Також там був ринок. Але останнім часом будівлю не використовують.
Нік Хей каже, що вже надійшло багато запитів щодо цієї будівлі. Усі зацікавлені кажуть, що хотіли б перетворити її на житло.