Загальна площа елітного будинку становить 600 квадратних метрів, а житлова – 239 квадратів. Особняк продають разом із земельною ділянкою 30 соток, повідомляє 24 канал, посилаючись на дані оголошення з OLX.

Зверніть увагу Названо найкращі будівельні компанії Львова: КН РІЕЛ – серед лідерів

Який вигляд має будинок за понад мільйон доларів

Автор оголошення пише, що особняк збудували за авторським проєктом, використовуючи матеріали найвищої якості, як-от червоне дерево африканської породи. У будинку є шість кімнат і кухня-вітальня з панорамними вікнами, що виходить на терасу з відпочинковою зоною. Усі меблі та техніка, що на фото, входять у вартість.

Інтер'єр у теплих тонах з використанням дерева / Фото OLX

"Будинок повністю автономний, окрім центрального водопостачання: є власна свердловина 85 метрів глибини з артезіанською водою, генератор, двоконтурний газовий котел, діючий камін, підігрів підлоги", – зазначено в оголошенні.

Також до власності належить просторий гараж площею 75 квадратів, що розрахований на три авто, і будинок для охорони.

В Україні зросли продажі житла в 1,7 раза

Державні та приватні нотаріуси підрахували, що протягом 2023-го в Україні зросла кількість договорів купівлі-продажу житла. Якщо у перший рік війни їх було 100 710, то минулого року кількість становила вже 172 628 договорів. Отже, показник зростання становить близько 71%.

Окрім того, у 2023-му зросли продажі земельних ділянок. Протягом року нотаріуси посвідчили 231 881 договір купівлі-продажу. Це майже на 74% більше, ніж у перший рік війни.