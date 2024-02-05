Общая площадь элитного дома составляет 600 квадратных метров, а жилая – 239 квадратов. Особняк продают вместе с земельным участком 30 соток, сообщает 24 канал, ссылаясь на данные объявления с OLX.

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Как выглядит дом за более чем миллион долларов

Автор объявления пишет, что особняк построили по авторскому проекту, используя материалы высокого качества, например красное дерево африканской породы. В доме есть шесть комнат и кухня-гостиная с панорамными окнами, что выходит на террасу с зоной отдыха. Вся мебель и техника, что на фото, входят в стоимость.

Интерьер в теплых тонах с использованием дерева / Фото OLX

"Дом полностью автономный, кроме центрального водоснабжения: есть собственная скважина 85 метров глубины с артезианской водой, генератор, двухконтурный газовый котел, действующий камин, подогрев пола", – указано в объявлении.

Также в собственности принадлежит просторный гараж площадью 75 квадратов, рассчитанный на три авто, и дом для охраны.

В Украине выросли продажи жилья в 1,7 раза

Государственные и частные нотариусы подсчитали, что в течение 2023-го в Украине выросло количество договоров купли-продажи жилья. Если в первый год войны их было 100 710, то в прошлом году количество составило уже 172 628 договоров. Итак, показатель роста составляет около 71%.

Кроме того, в 2023-м выросли продажи земельных участков. В течение года нотариусы удостоверили 231 881 договор купли-продажи. Это почти на 74% больше, чем в первый год войны.