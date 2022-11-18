За десять місяців 2022 року розпочато будівництво 512 нових проєктів та черг, що більш ніж удвічі нижче за показник у 1 113 стартів, за аналогічний період 2021 року, повідомляє портал новобудов ЛУН.
Читайте також Пільгова іпотека "єОселя": як отримати кредит на готову квартиру та житло, що будується
Які регіони скоротили обсяги будівництва
Коректно вимірювати обсяг розпочатого будівництва в кількості черг. За даними ЛУН, кількість нових проєктів і черг же існуючих житлових комплексів відчутно скоротилися. Загалом по країні більш ніж удвічі: 512 стартів будівництв за 10 місяців 2022 року проти 1 113 року за аналогічний період минулого,
– повідомили у ЛУН.
Так за 10 місяців цього року у Києві почали будувати 91 нову чергу, у 2021 році за аналогічний період було розпочато 154 черги житлових комплексів. Київська область, раніше багаторічний рекордсмен за кількістю введеного в експлуатацію житла, також скоротила кількість нових черг майже вчетверо: 55 за цей рік проти 205 – минулого.
Львівська область також демонструє зменшення обсягів початку нових споруд – 73 черги проти 110 торік.
Одеський регіон, попри війну, демонструє активне будівництво починаючи з квітня-березня цього року, хоча значно меншою кількістю нових черг – 52 цього року проти 141 минулого.
Один із найбільш постраждалих регіонів серед тих, що активно забудовувалися до повномасштабного вторгнення, – Харківська область. Там цього року розпочали лише 18 черг, проти 87 минулого.
У Дніпропетровській області падіння практично 4 5 разів – з 53 за 10 місяців 2021 року до 12 у цьому.
Де в Україні наростили обсяги будівництва
Проте є й регіони, що показали приріст нових проєктів.
- Вінницька – 18 стартів будівництва за 10 місяців цього року проти 16 за аналогічний період 2021 року,
- Закарпатська – 16 проти 10,
- Миколаївська – 4 цього року проти 2 у 2021 році.