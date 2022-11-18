За десять місяців 2022 року розпочато будівництво 512 нових проєктів та черг, що більш ніж удвічі нижче за показник у 1 113 стартів, за аналогічний період 2021 року, повідомляє портал новобудов ЛУН.

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Які регіони скоротили обсяги будівництва

Коректно вимірювати обсяг розпочатого будівництва в кількості черг. За даними ЛУН, кількість нових проєктів і черг же існуючих житлових комплексів відчутно скоротилися. Загалом по країні більш ніж удвічі: 512 стартів будівництв за 10 місяців 2022 року проти 1 113 року за аналогічний період минулого,

– повідомили у ЛУН.

Так за 10 місяців цього року у Києві почали будувати 91 нову чергу, у 2021 році за аналогічний період було розпочато 154 черги житлових комплексів. Київська область, раніше багаторічний рекордсмен за кількістю введеного в експлуатацію житла, також скоротила кількість нових черг майже вчетверо: 55 за цей рік проти 205 – минулого.

Львівська область також демонструє зменшення обсягів початку нових споруд – 73 черги проти 110 торік.

Одеський регіон, попри війну, демонструє активне будівництво починаючи з квітня-березня цього року, хоча значно меншою кількістю нових черг – 52 цього року проти 141 минулого.

Один із найбільш постраждалих регіонів серед тих, що активно забудовувалися до повномасштабного вторгнення, – Харківська область. Там цього року розпочали лише 18 черг, проти 87 минулого.

У Дніпропетровській області падіння практично 4 5 разів – з 53 за 10 місяців 2021 року до 12 у цьому.

Де в Україні наростили обсяги будівництва

Проте є й регіони, що показали приріст нових проєктів.