За десять месяцев 2022 года начато строительство 512 новых проектов и очередей, что более чем вдвое ниже показателя в 1 113 стартов, за аналогичный период 2021 года, сообщает портал новостроек ЛУН.

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Какие регионы сократили объемы строительства

Корректно измерять объем начатого строительства в количестве очередей. По данным ЛУН, количество новых проектов и очередей существующих жилых комплексов ощутимо сократилось. В целом по стране более чем вдвое: 512 стартов строек за 10 месяцев 2022 года против 1 113 за аналогичный период прошлого,

– сообщили в ЛУН.

Так, за 10 месяцев этого года в Киеве начали строить 91 новую очередь, в 2021 году за аналогичный период было начато 154 очереди жилых комплексов. Киевская область , ранее многолетний рекордсмен по количеству введенного в эксплуатацию жилья, также сократила количество новых очередей почти в четыре раза: 55 за этот год против 205 – прошлого.

Львовская область также демонстрирует уменьшение объемов начала новых сооружений - 73 очереди против 110 в прошлом.

Одесский регион , несмотря на войну, демонстрирует активное строительство, начиная с апреля-марта этого года, хотя значительно меньшим количеством новых очередей – 52 в этом году против 141 прошлого.

Один из наиболее пострадавших регионов среди активно застраивавшихся до полномасштабного вторжения – Харьковская область . Там в этом году начали всего 18 очередей, против 87 прошлого.

В Днепропетровской области падение практически 4-5 раз – с 53 за 10 месяцев 2021 года до 12 в этом.

Где в Украине нарастили объемы строительства

Однако есть и регионы, показавшие прирост новых проектов.