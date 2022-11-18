Які регіони України наростили обсяги будівництва, попри війну: дані ЛУН

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні скоротилася кількість активних будівництв. Проте деякі регіони досі демонструють позитивні показники та запуск великої кількості об'єктів.

За десять місяців 2022 року розпочато будівництво 512 нових проєктів та черг, що більш ніж удвічі нижче за показник у 1 113 стартів, за аналогічний період 2021 року, повідомляє портал новобудов ЛУН.

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Які регіони скоротили обсяги будівництва

Коректно вимірювати обсяг розпочатого будівництва в кількості черг. За даними ЛУН, кількість нових проєктів і черг же існуючих житлових комплексів відчутно скоротилися. Загалом по країні більш ніж удвічі: 512 стартів будівництв за 10 місяців 2022 року проти 1 113 року за аналогічний період минулого,

– повідомили у ЛУН.

Так за 10 місяців цього року у Києві почали будувати 91 нову чергу, у 2021 році за аналогічний період було розпочато 154 черги житлових комплексів. Київська область, раніше багаторічний рекордсмен за кількістю введеного в експлуатацію житла, також скоротила кількість нових черг майже вчетверо: 55 за цей рік проти 205 – минулого.

Львівська область також демонструє зменшення обсягів початку нових споруд – 73 черги проти 110 торік.

Одеський регіон, попри війну, демонструє активне будівництво починаючи з квітня-березня цього року, хоча значно меншою кількістю нових черг – 52 цього року проти 141 минулого.

Один із найбільш постраждалих регіонів серед тих, що активно забудовувалися до повномасштабного вторгнення, – Харківська область. Там цього року розпочали лише 18 черг, проти 87 минулого.

У Дніпропетровській області падіння практично 4 5 разів – з 53 за 10 місяців 2021 року до 12 у цьому.

Де в Україні наростили обсяги будівництва

Проте є й регіони, що показали приріст нових проєктів.