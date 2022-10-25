Пара придбала будинок за 1 фунт стерлінгів: на скільки зросла його вартість після ремонту

Ще 8 років тому пара британців погодилися на авантюру – купити житло за 1 фунт стерлінгів. Зараз вони завершують ремонт та розповідають, на скільки зросла вартість закинутого раніше таунхауса у кримінальному районі Сток-он-Трент.

Як їм вдалося придбати бюджетну нерухомість та за скільки вони планують продати житло після завершення усіх ремонтних робіт – далі.

Читайте також Як відновлюють новобудови, що постраждали внаслідок ракетних обстрілів: досвід КН РІЕЛ

Історія купівлі закинутого будинку

У 2014 році один із британських муніципалітетів оголосив розпродаж дешевого житла. Всього на аукціон виставили 33 закинуті об'єкти, розташовані на вулиці, де давно ніхто не проживав. Щоб оживити район, влада встановила фіксований цінник на усі тамтешні таунхауси – 1 фунт стерлінгів. Паралельно покупцям надали кредити у розмірі 30 тисяч фунтів стерлінгів із наднизькою процентною ставкою, щоб розпочати ремонт.

Однією із перших пар, які долучилися до ініціативи, стали Томмі та Керол Макміллан. Наразі вони завершили відновлення фасаду та виплатили кредит, наданий місцевою владою.

Кредит та нова вартість

Як зазначають Макміллани, вони розбили кредит та виплачували щомісяця 298 фунтів стерлінгів. Однак це було майже у 2 рази менше, ніж оренда житла у Сток-он-Тренті.

Ми переїхали, коли тут була лише гола штукатурка та бетон. Але все, що нам потрібно було зробити – оздобити житло та постелити килими,

– ділиться пара та наголошує, що до переїзду за оренду доводилося платити 450 фунтів стерлінгів.

Подружжя зазначає, що ініціатива міста по збереженню старих будинків врятувала і їхнє життя, оскільки до переїзду вони перебували у скрутному фінансовому становищі. Зараз же будинок із трьома спальнями коштує 79 000 фунтів стерлінгів, і, за їхніми розрахунками, коли вони продаватимуть житло, угода перевищить 90 000 фунтів стерлінгів.